Травень, 30 в 15:15

Евакуацію з Луганської області офіційно зупинили. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він пояснив, що окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати людей, внаслідок чого загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф.

– Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию дістав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського врятувала каска. Ми офіційно зупиняємо евакуацію, – повідомив Гайдай.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 96-ту добу повномасштабної війни російські загарбники не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні.

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Зокрема, на Донецькому напрямку підрозділи РФ основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій і хочуть оточити наші війська у районах Лисичанська та Сєвєродонецька, та заблокувати основні логістичні шляхи.

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