В Мерефе на Харьковщине начался сильный пожар после взрывов
Требует проверки
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В Мерефе в Харьковской области произошла вспышка сильного пожара после многочисленных взрывов. Жители города сообщают о вражеских ракетных ударах.
Местные СМИ сообщают, что по Мерефе был нанесен ракетный удар. В небе над городом можно увидеть черный и густой дым.
Стоит отметить, что с начала суток 30 мая в Харьковской области не была объявлена воздушная тревога, однако официальной информации о взрывах нет.
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Вскоре после пожара стало известно о взрывах в Сумской области, которую страна-агрессор Россия продолжает интенсивно обстреливать последнюю неделю.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил информацию о взрывах в Сумском районе. По его словам, детали будут обнародованы вскоре.