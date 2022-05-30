Травень, 30 в 0:21

У Мерефі на Харківщині відбувся спалах сильної пожежі після численних вибухів. Жителі міста повідомляють про ворожі ракетні удари.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що по Мерефі було завдано ракетний удар. У небі над містом можна помітити чорний та густий дим.

Варто зазначити, що з початку доби 30 травня у Харківській області не було оголошено повітряну тривогу, проте наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

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Незабаром після пожежі стало відомо про вибухи у Сумській області, яку країна-агресор Росія продовжує інтенсивно обстрілювати останній тиждень.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив інформацію про вибухи у Сумському районі. За його словами, деталі оприлюднять згодом.