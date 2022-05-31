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Факты / Происшествия

Представители СМИ попали под вражеский обстрел — возле них взорвался снаряд

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Представители СМИ попали под вражеский обстрел — возле них взорвался снаряд

Группа украинских и иностранных журналистов, сопровождавших военнослужащих ВСУ, подверглась обстрелу российских оккупантов.

На опубликованном видео видно, что российский снаряд разорвался в нескольких метрах от них. В результате чего один представитель СМИ получил осколочное ранение в руку.

Кроме того, известно и о пострадавшем среди украинских военных.

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Где именно журналисты и военные попали под обстрел – не сообщается.

Накануне, 30 мая, при обстреле эвакуационного транспорта под Лисичанском погиб французский журналист  Фредерик Леклер-Имхофф. Также получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию.

В день убийства французского журналиста в Киев с визитом прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна. Она призвала немедленно расследовать гибель Леклера-Имхоффа в результате обстрела РФ в Луганской области.

Из-за этого обстрела эвакуацию с территории Луганской области остановили до стабилизации ситуации безопасности. В самом регионе продолжаются ожесточенные бои и вражеские авиаудары.

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