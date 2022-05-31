Российская армия продвинулась в Северодонецке, в городе идут уличные бои — Гайдай

Май, 30 в 21:49

Российские войска продвинулись внутри Северодонецка в Луганской области. По последним данным, в городе сейчас продолжаются ожесточенные уличные бои.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что местным жителям необходимо оставаться в укрытиях и бомбоубежищах ради собственной безопасности.

— Северодонецк они уничтожали очень долго. Удалось им все-таки продавить территорию от окраины до места, где находится гостиница Мир. И чуть-чуть продвинуться вглубь города, в городе будут и сейчас идут уличные бои, — рассказал он.

Он выразил надежду, что пропавшие врачи живы, ведь в подбитой карете скорой медицинской помощи погибшие не обнаружены. В то же время волонтеры, ранее попавшие под вражеский обстрел, чувствуют себя удовлетворительно.

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По его словам, в результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено, была ли это авиабомба или снаряд крупного калибра) погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица контужены. Всех везут в больницу в Днепр, добавил Гайдай.

Он заявил, что эвакуация с территории Луганской области приостановлена до стабилизации ситуации по безопасности. Следует отметить, что в регионе продолжаются ожесточенные бои и вражеские авиаудары.