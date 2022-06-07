Июнь, 07 в 7:39

Ночью российские военные били из РСЗО Ураган по Зеленодольской общине Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в селе Большая Костромка ранения получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.

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К тому же в селе повреждены дома.

Досталось от оккупантов и Криворожскому району области.

Напомним, что 5 июня ночью оккупанты несколько раз обстреливали Днепропетровскую область. Есть попадания в жилые дома в двух селах Зеленодольской общины. В Великой Костромке и Малой Костромке разрушены два дома, еще шесть повреждены.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Минобороны РФ