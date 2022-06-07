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Факты / Происшествия

Оккупанты из Ураганов обстреляли село в Днепропетровской области, ранены и разрушены

Марта Бондаренко, редактор ленты
РСЗВ Ураган РФ

Ночью российские военные били из РСЗО Ураган по Зеленодольской общине Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в селе Большая Костромка ранения получил 46-летний мужчина, его госпитализировали.

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К тому же в селе повреждены дома.

Досталось от оккупантов и Криворожскому району области.

Напомним, что 5 июня ночью оккупанты несколько раз обстреливали Днепропетровскую область. Есть попадания в жилые дома в двух селах Зеленодольской общины. В Великой Костромке и Малой Костромке разрушены два дома, еще шесть повреждены.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Минобороны РФ

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