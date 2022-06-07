Червень, 07 в 7:39

Вночі російські військові гатили з РСЗВ Ураган по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у селі Велика Костромка поранення зазнав 46-річний чоловік, його госпіталізували.

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До того ж у селі пошкоджені будинки.

Дісталося від окупантів і Криворізькому району.

Нагадаємо, що 5 червня вночі окупанти кілька разів обстрілювали Дніпропетровщину. Є влучання у житлові будинки у двох селах Зеленодольської громади. У Великій Костромці та Малій Костромці зруйновані два будинки, ще шість пошкоджено.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Міноборони РФ