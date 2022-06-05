В Днепропетровской области враг артиллерией обстрелял два села, есть разрушения

Июнь, 05 в 8:33

В течение ночи, 5 июня, оккупанты несколько раз обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, во вражеские обстрелы снова попал Криворожский район.

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Артиллерией враг обстрелял Зеленодольскую общину. Там есть попадания в жилые дома в двух селах. Сейчас информацию о пострадавших выясняют.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты артиллерией попали по селам Большая Костромка и Малая Костромка. Там нет пострадавших.

Кроме того, враг гатив и по приграничным территориям Широковского общества — есть попадание в поля.

— В других общинах Днепропетровской области ночью все было тихо. Российских оккупационных войск в области нет, – подчеркнул Лукашук.