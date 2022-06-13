В Винницкой области попал в ДТП автобус, следовавший в Чехию – четверо погибших
Фото: ГСЧС
Пассажирский автобус Запорожье – Прага, в котором находились 11 пассажиров и 2 водителя, 13 июня около 16.50 попал в ДТП на территории Винницкой области.
В районе села Кунка Гайсинского района произошло столкновение с легковым автомобилем.
В результате удара три человека, которые были в иномарке, погибли на месте аварии. Еще один пострадавший, которого в тяжелом состоянии забрала скорая, умер вскоре в больнице.
Сейчас смотрят
Легковушка превратилась в груду металлолома, для деблокирования тел погибших привлекалась спецтехника ГСЧС.
Среди пассажиров автобуса погибших или пострадавших нет.
В Винницкой области попал в ДТП автобус, следовавший в Чехию – четверо погибших / 4 фотографии