В Винницкой области попал в ДТП автобус, следовавший в Чехию – четверо погибших

Июнь, 13 в 20:47

Пассажирский автобус Запорожье – Прага, в котором находились 11 пассажиров и 2 водителя, 13 июня около 16.50 попал в ДТП на территории Винницкой области.

В районе села Кунка Гайсинского района произошло столкновение с легковым автомобилем.

В результате удара три человека, которые были в иномарке, погибли на месте аварии. Еще один пострадавший, которого в тяжелом состоянии забрала скорая, умер вскоре в больнице.

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Легковушка превратилась в груду металлолома, для деблокирования тел погибших привлекалась спецтехника ГСЧС.

Среди пассажиров автобуса погибших или пострадавших нет.