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Факты / Происшествия

В Винницкой области попал в ДТП автобус, следовавший в Чехию – четверо погибших

Валентина Летяк, редактор ленты
ДТП на Вінниччині
Фото: ГСЧС

Пассажирский автобус Запорожье – Прага, в котором находились 11 пассажиров и 2 водителя, 13 июня около 16.50 попал в ДТП на территории Винницкой области.

В районе села Кунка Гайсинского района произошло столкновение с легковым автомобилем.

В результате удара три человека, которые были в иномарке, погибли на месте аварии. Еще один пострадавший, которого в тяжелом состоянии забрала скорая, умер вскоре в больнице.

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Среди пассажиров автобуса погибших или пострадавших нет.

ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
В Винницкой области попал в ДТП автобус, следовавший в Чехию – четверо погибших / 4 фотографии
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Источник: ГСЧС
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