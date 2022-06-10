Июнь, 09 в 21:58

В оккупированном Херсоне произошло ДТП с участием российских военных. В результате аварии погиб 35-летний пассажир легковушки, еще двое травмированы.

Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на очевидцев. Виновником ДТП является российский военный, однако подробности пока неизвестны.

В местных Telegram-каналах обнародовали фото с места аварии. В кадре можно увидеть, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал автомобиль Opel Combo Life 2000.

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Напомним, что 6 июня в Херсоне также произошла смертельная авария. На углу Кулика-Ушакова около 15.25 столкнулись несколько автомобилей. Известно о двух погибших местных жителях.

По словам очевидцев, российский военный, находившийся за рулем внедорожника, вылез через разбитое окно и скрылся с места на бронированной машине Тигр.