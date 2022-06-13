На Вінниччині потрапив у ДТП автобус, що прямував у Чехію – четверо загиблих
Фото: ДСНС
Пасажирський автобус Запоріжжя – Прага, в якому перебувало 11 пасажирів та 2 водії, 13 червня близько 16.50 потрапив у ДТП на території Вінницької області.
В районі села Кунка Гайсинського району сталося зіткнення з легковим автомобілем.
Внаслідок удару троє людей, які були в іномарці, загинули на місці аварії. Ще один постраждалий, якого у тяжкому стані забрала швидка, помер згодом у лікарні.
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Легковик перетворився на купу металобрухту, для деблокування тіл загиблих залучалася спецтехніка ДСНС.
Серед пасажирів автобуса загиблих чи постраждалих немає.
На Вінниччині потрапив у ДТП автобус, що прямував у Чехію – четверо загиблих / 4 фотографии