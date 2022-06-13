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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині потрапив у ДТП автобус, що прямував у Чехію – четверо загиблих

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ДТП на Вінниччині
Фото: ДСНС

Пасажирський автобус Запоріжжя – Прага, в якому перебувало 11 пасажирів та 2 водії, 13 червня близько 16.50 потрапив у ДТП на території Вінницької області.

В районі села Кунка Гайсинського району сталося зіткнення з легковим автомобілем.

Внаслідок удару троє людей, які були в іномарці, загинули на місці аварії. Ще один постраждалий, якого у тяжкому стані забрала швидка, помер згодом у лікарні.

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Легковик перетворився на купу металобрухту, для деблокування тіл загиблих залучалася спецтехніка ДСНС.

Серед пасажирів автобуса загиблих чи постраждалих немає.

ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
ДТП на Вінниччині
На Вінниччині потрапив у ДТП автобус, що прямував у Чехію – четверо загиблих / 4 фотографии
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Джерело: ДСНС
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