На Вінниччині потрапив у ДТП автобус, що прямував у Чехію – четверо загиблих

Червень, 13 в 20:47

Пасажирський автобус Запоріжжя – Прага, в якому перебувало 11 пасажирів та 2 водії, 13 червня близько 16.50 потрапив у ДТП на території Вінницької області.

В районі села Кунка Гайсинського району сталося зіткнення з легковим автомобілем.

Внаслідок удару троє людей, які були в іномарці, загинули на місці аварії. Ще один постраждалий, якого у тяжкому стані забрала швидка, помер згодом у лікарні.

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Легковик перетворився на купу металобрухту, для деблокування тіл загиблих залучалася спецтехніка ДСНС.

Серед пасажирів автобуса загиблих чи постраждалих немає.