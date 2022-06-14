Российские войска обстреливают Сумщину: убит один человек, еще двое ранены

Июнь, 13 в 23:46

В Сумской области российские войска открыли минометный огонь по Эсманской общине, где всего зафиксировали 14 взрывов. На территорию Великописаревской общины с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы, в результате чего погиб один человек и ранены еще двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. После этого российские солдаты обстреляли общину из минометов – зафиксировано 30 прилетов.

– Сумщина. Ситуация на 21.30 13 июня 2022 года. Россияне открыли минометный огонь, 14 взрывов. Эсманская община. Почти в 14.00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва два человека ранены, один погиб. Около 17.00 общину еще и обстреляли из минометов – 30 прилетов, – сообщил Живицкий.

Глава Сумской ОВА добавил, что специалисты устанавливают ущерб и фиксируют общее количество поврежденных домов.

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