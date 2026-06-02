Несмотря на то, что календарное лето уже началось, погодные условия в Одесской области остаются достаточно нестабильными. Температурные показатели еще не достигли летних значений в полной мере, а ощутимая прохлада сохраняется из-за влияния атмосферных процессов.

Когда прогреется вода в Черном море и что ожидать от погоды, читайте в нашем материале.

Погода в Одессе и Одесской области: кратковременные дожди и ветер

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни регион будет под влиянием поля пониженного атмосферного давления, что будет формировать неустойчивый характер погоды.

Сейчас смотрят

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в ближайший период ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и периодическими кратковременными дождями.

Также прогнозируется юго-восточный ветер, который местами усилится до 9-14 м/с.

Температура воздуха в Одессе: прогноз со 2 по 6 июня

Синоптики прогнозируют постепенные колебания температуры:

3 июня ночью ожидают +12…+17°, днем ​​+18…+23°, местами кратковременный дождь

4 июня синоптики прогнозируют ночью около +13°, днем ​​до +21°, небольшие осадки.

5 июня ночью около +15°, днем ​​до +23°, без существенных осадков, облачно с прояснениями

6 июня ночью около +17°, днем ​​до +23°, местами кратковременные дожди.

Таким образом, в регионе неустойчивая погода сохранится.

Какая будет температура моря в Одессе

Синоптики рассказали, как прогрелось черное море в Одессе. Сейчас температура морской воды в районе Одессы составляет примерно +15…+16°C. Уже завтра, 3 июня, ожидается незначительное понижение до +14…+15°C.

Вода в море остается прохладной и еще не пригодна для комфортного купания для большинства туристов.

Когда прогреется море в Одессе

По меньшей мере до конца недели температура Черного моря у берегов Одессы будет оставаться в пределах +12… +16°C. Причиной медленного прогрева есть недостаток солнца и частые осадки. Из-за облачности и кратковременных дождей солнечное излучение недостаточно прогревает поверхность воды.

Ожидается, что заметное повышение температуры воды произойдет только после более стабильной теплой и солнечной погоды.

Когда можно будет купаться в Одессе

Комфортная температура для купания обычно начинается после стабильного прогрева воды выше +18°C. В настоящее время Черное море у побережья Одессы остается несколько прохладным.

В ближайшее время вода будет постепенно теплеть, однако для начала полноценного пляжного сезона требуется период стабильного солнечного тепла без продолжительных осадков и сильного ветра.

Когда вода в море в Одессе самая теплая

Высокие температуры морской воды в Одессе обычно фиксируются в июле и августе. В этот период средние показатели держатся на уровне примерно +23…+25 °C, а во время пиковой жары вода может прогреваться до +28…+29 °C.

Наиболее комфортным для отдыха считается бархатный сезон – конец августа и сентябрь. В настоящее время море остается теплым, около +20…+22 °C, но при этом жара постепенно спадает, создавая более приятные условия для отдыха.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.