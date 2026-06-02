Когда прогреется вода в море в Одессе: что говорят синоптики
- Погода в Одесской области остается неустойчивой из-за влияния атмосферных процессов, с дождями и ветром в ближайшие дни.
- Температура воздуха в Одессе будет постепенно колебаться, но настоящего летнего тепла пока не ожидается.
Несмотря на то, что календарное лето уже началось, погодные условия в Одесской области остаются достаточно нестабильными. Температурные показатели еще не достигли летних значений в полной мере, а ощутимая прохлада сохраняется из-за влияния атмосферных процессов.
Погода в Одессе и Одесской области: кратковременные дожди и ветер
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни регион будет под влиянием поля пониженного атмосферного давления, что будет формировать неустойчивый характер погоды.
По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в ближайший период ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и периодическими кратковременными дождями.
Также прогнозируется юго-восточный ветер, который местами усилится до 9-14 м/с.
Температура воздуха в Одессе: прогноз со 2 по 6 июня
Синоптики прогнозируют постепенные колебания температуры:
- 3 июня ночью ожидают +12…+17°, днем +18…+23°, местами кратковременный дождь
- 4 июня синоптики прогнозируют ночью около +13°, днем до +21°, небольшие осадки.
- 5 июня ночью около +15°, днем до +23°, без существенных осадков, облачно с прояснениями
- 6 июня ночью около +17°, днем до +23°, местами кратковременные дожди.
Таким образом, в регионе неустойчивая погода сохранится.
Какая будет температура моря в Одессе
Синоптики рассказали, как прогрелось черное море в Одессе. Сейчас температура морской воды в районе Одессы составляет примерно +15…+16°C. Уже завтра, 3 июня, ожидается незначительное понижение до +14…+15°C.
Вода в море остается прохладной и еще не пригодна для комфортного купания для большинства туристов.
Когда прогреется море в Одессе
По меньшей мере до конца недели температура Черного моря у берегов Одессы будет оставаться в пределах +12… +16°C. Причиной медленного прогрева есть недостаток солнца и частые осадки. Из-за облачности и кратковременных дождей солнечное излучение недостаточно прогревает поверхность воды.
Ожидается, что заметное повышение температуры воды произойдет только после более стабильной теплой и солнечной погоды.
Когда можно будет купаться в Одессе
Комфортная температура для купания обычно начинается после стабильного прогрева воды выше +18°C. В настоящее время Черное море у побережья Одессы остается несколько прохладным.
В ближайшее время вода будет постепенно теплеть, однако для начала полноценного пляжного сезона требуется период стабильного солнечного тепла без продолжительных осадков и сильного ветра.
Когда вода в море в Одессе самая теплая
Высокие температуры морской воды в Одессе обычно фиксируются в июле и августе. В этот период средние показатели держатся на уровне примерно +23…+25 °C, а во время пиковой жары вода может прогреваться до +28…+29 °C.
Наиболее комфортным для отдыха считается бархатный сезон – конец августа и сентябрь. В настоящее время море остается теплым, около +20…+22 °C, но при этом жара постепенно спадает, создавая более приятные условия для отдыха.