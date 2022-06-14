Російські війська обстрілюють Сумщину: вбито одну людину, ще двоє поранені

Червень, 13 в 23:46

У Сумській області російські війська відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді, де загалом зафіксували 14 вибухів. На територію Великописарівської громади з ворожого безпілотника скинули боєприпаси, внаслідок чого загинула одна людина та поранено ще двох мирних жителів.

Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Після цього російські солдати обстріляли громаду з мінометів – зафіксовано 30 прильотів.

– Сумщина. Ситуація станом на 21.30 13 червня 2022 року. Росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада. Майже о 14.00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху двоє людей поранені, один загинув. Близько 17.00 громаду ще й обстріляли з мінометів – 30 прильотів, – повідомив Живицький.

Глава Сумської ОВА додав, що фахівці встановлюють збитки та фіксують загальну кількість пошкоджених будинків.

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