Один из российских генералов, руководивший попыткой захвата Киева, Черниговской и Сумской областей в ​​первые недели полномасштабного вторжения в Украину, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, речь идет о генерал-полковнике Вооруженных сил России, бывшем командующем Центральным военным округом РФ Александре Лапине.

– Именно он возглавлял российскую военную группировку Центр, руководил наступлением с территории Беларуси и РФ в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и столицы Украины Киева, – говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Как доказали прокуроры в суде, в течение февраля и марта 2022 года российский генерал напрямую отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Именно под командованием Александра Лапина российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей, а также продвигались к Киеву по левому берегу Днепра.

Приговор вынесен заочно, так как военный скрывается в России. Как отметил Кравченко, срок отбывания наказания Лапина начнется с момента его фактического задержания.

