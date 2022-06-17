Июнь, 16 в 22:55

В Харькове сообщают о мощных взрывах в городе.

Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Отметим, что воздушной тревоги в городе и области не было. Пока официальной информации о том, что именно за звуки тоже нет.

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Впоследствии в Telegram-каналах сообщили о еще двух взрывах.

13 июня жители города также в соцсетях писали о том, что слышали взрывы. Местные издания писали, по меньшей мере, семь прилетов по Харькову.