В Харькове слышны взрывы: сигнала воздушной тревоги не было
Требует проверки
Фото: УНИАН
В Харькове сообщают о мощных взрывах в городе.
Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
Отметим, что воздушной тревоги в городе и области не было. Пока официальной информации о том, что именно за звуки тоже нет.
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Впоследствии в Telegram-каналах сообщили о еще двух взрывах.
13 июня жители города также в соцсетях писали о том, что слышали взрывы. Местные издания писали, по меньшей мере, семь прилетов по Харькову.