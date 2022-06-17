Червень, 16 в 22:55

У Харкові повідомляють про сильні вибухи у місті.

Про це місцеві жителі повідомляють у соцмережах.

Зазначимо, що повітряної тривоги у регіоні не було. Наразі офіційної інформації про те, що саме це за звуки, теж немає.

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Згодом у Telegram-каналах повідомили про ще два вибухи.

13 червня жителі міста також у соцмережах писали про те, що чули вибухи. Місцеві видання писали про щонайменше сім прильотів по Харкову.