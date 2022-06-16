В Киеве проверяют сообщение о минировании здания апелляционного суда
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В столице 16 июня поступило сообщение о минировании здания Киевского апелляционного суда. В результате временно прекращена работа для проведения правоохранительными органами необходимых действий.
По данным Киевского апелляционного суда, в настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей суда.
Стоит отметить, что сегодня в Киев приехали президент Румынии, канцлер Германии, президент Франции и глава правительства Италии. Сразу после сообщений о прибытии Йоханниса, Шольца, Макрона и Драги в Киев почти по всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги.
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По данным иностранных изданий, Макрон, Шольц и Драги уже посетили разрушенный Ирпень, увидев своими глазами последствия военных преступлений российской армии под Киевом.