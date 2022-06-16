У Києві перевіряють повідомлення про мінування будівлі апеляційного суду

Червень, 16 в 11:50

У столиці 16 червня надійшло повідомленні про мінування будівлі Київського апеляційного суду. Внаслідок цього тимчасово припинено роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

За даними Київського апеляційного суду, наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Варто зазначити, сьогодні до Києва приїхали президент Румунії, канцлер Німеччини, президент Франції та глава уряду Італії. Одразу після повідомлень про прибуття Йоганніса, Шольца, Макрона та Драгі до Києва майже на всій території України лунали сигнали повітряної тривоги.

Зараз дивляться

За даними іноземних видань, Макрон, Шольц та Драгі вже відвідали зруйнований Ірпінь, побачивши на власні очі наслідки воєнних злочинів російської армії під Києвом.