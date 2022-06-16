Из-за войны ежедневно погибают и получают ранения до 1 тыс. украинских защитников — Арахамия

Июнь, 16 в 10:01

В последние две недели ежедневные потери Украины на Донбассе среди наших бойцов значительно выросли. Ежедневно погибают или получают ранения до 1 тыс. украинских защитников.

В среднем от 200 до 500 убитых, еще больше получают ранения, заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы уравнять силы с российской армией на поле боя.

– У нас есть люди, наученные атаковать, контратаковать, но для этого необходимо оружие, – подчеркнул Арахамия.

По его словам, Украина призвала в армию по меньшей мере 1 млн человек, и может набрать еще 2 млн бойцов, поэтому наши защитники имеют силы и возможность отбивать полномасштабное наступление армии России.

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Арахамия возглавляет украинскую делегацию в Вашингтоне, чтобы ускорить поставки вооружения в Украину и признать Россию государством — спонсором терроризма. Он утверждает, что украинская сторона хочет обсудить эту тему в переговорах со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Правительство Германии все еще очень неохотно согласовывает экспортные лицензии на вооружение Украины, вероятнее всего, из-за “внутреннего страха” перед Россией, считает Арахамия. Он сказал, что после военных преступлений РФ в таких городах, как Буча и Мариуполь, идея вообще вести переговоры с Россией вызвала негативную реакцию. Однако Арахамия убежден, что войну нужно завершить.