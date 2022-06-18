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Факты / Происшествия

Под Харьковом армия РФ ударила ракетами по газоперерабатывающему предприятию

Юля Захарченко, редактор ленты
Под Харьковом армия РФ ударила ракетами по газоперерабатывающему предприятию
Фото: Depositphotos

Под Харьковом в Изюмском районе российские войска обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительной информации, армия РФ ударила несколькими ракетами, в результате чего пострадали частные дома.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что в результате вражеских обстрелов начался масштабный пожар. В настоящее время спасатели локализуют пожар.

Ночью российские войска нанесли удары из ракетных систем залпового огня по Киевскому району Харькова. В доме горели балконы квартир на трех этажах. Специалисты зафиксировали попадание в одно из коммунальных предприятий города, однако обошлось без пострадавших.

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Российская армия в течение суток обстреливала Циркуны, Дергачи, Золочевскую общину. Ночью впервые обстреляли село Фартушное. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия.

Синегубов подчеркнул, что у российской армии остается все меньше сил для наступления. ВСУ держат рубежи и постепенно переходят к контрнаступательным действиям – уже удалось освободить село Дмитровка под Харьковом.

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