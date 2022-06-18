Під Харковом армія РФ вдарила ракетами по газопереробному підприємству

Червень, 18 в 19:12

Під Харковом в Ізюмському районі російські війська обстріляли газопереробне підприємство. За попередньою інформацією, армія РФ вдарила декількома ракетами, внаслідок чого постраждали приватні будинки.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів розпочалась масштабна пожежа. Наразі рятувальники локалізовують пожежу.

Вночі російські війська завдали удари із ракетних систем залпового вогню по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир на трьох поверхах. Фахівці зафіксували влучання в одне з комунальних підприємств міста, однак обійшлось без постраждалих.

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Російська армія протягом доби обстрілювала Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду. Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства.

Синєгубов наголосив, що у російській армії залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій – вже вдалося звільнити село Дмитрівка під Харковом.