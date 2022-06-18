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Факты / Украина / Общество

Оккупанты не имеют успеха в Северодонецке и пытаются закрепиться в Метелкино — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
прапор україни,
Фото: Depositphotos

В результате многочисленных обстрелов и штурма российская армия имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, где пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротиного нашим защитникам удалось отбить.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Бахмутском направлении враг нанес авиаудар в районе Берестового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия систематически обстреливает украинские позиции, чтобы предотвратить перегруппировку подразделений ВСУ. Враг применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Опытное, Водяное, Новоданиловка, Щербаки, Малиновка и Темировка.

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На Южнобужском и Таврическом направлениях российские войска обстреляли из артиллерии районы Александровки, Новогригоровки, Широкого и Первомайского.

В акватории Черного и Азовского морей Черноморский флот России пытается перебазировать корабельно-катерный состав. Враг терпит значительные потери во время полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ
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