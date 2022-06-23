В Харькове сообщают о взрывах
Требует проверки
В Харькове снова раздаются взрывы.
Об этом сообщает портал Харків.Суспільне и люди в соцсетях.
До этого сообщалось об обстрелах в Чугуеве.
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Напомним, что минувшей ночью российский враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и Харьковской области.
Так, около 23 часов оккупанты обстреляли Индустриальный район — там загорелись складские помещения. Предварительно – без пострадавших.
Ночью оккупанты снова обстреляли город Дергачи — там частично разрушено офисное здание.
Напомним, что война в Украине длится уже 120-й день.
Фото: Генштаб ВСУ