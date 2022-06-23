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Факты / Происшествия

В Харькове сообщают о взрывах

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Харькове сообщают о взрывах

В Харькове снова раздаются взрывы.

Об этом сообщает портал Харків.Суспільне и люди в соцсетях.

До этого сообщалось об обстрелах в Чугуеве.

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Напомним, что минувшей ночью российский враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и Харьковской области.

Так, около 23 часов оккупанты обстреляли Индустриальный район — там загорелись складские помещения. Предварительно – без пострадавших.

Ночью оккупанты снова обстреляли город Дергачи — там частично разрушено офисное здание.

Напомним, что война в Украине длится уже 120-й день.

Фото: Генштаб ВСУ

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