У Харкові повідомляють про вибухи
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У Харкові знову лунають вибухи.
Про це повідомляє портал Харків.Суспільне та люди у соцмережах.
До цього повідомлялося про обстріли у Чугуєві.
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Нагадаємо, що минулої ночі російський ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та Харківської області.
Так, близько 23 години окупанти обстріляли Індустріальний район – там загорілися складські приміщення. Попередньо – без постраждалих.
Вночі окупанти знову обстріляли місто Дергачі – там частково зруйновано офісну будівлю.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 120-й день.
Фото: Генштаб ЗСУ