Червень, 23 в 13:44

У Харкові знову лунають вибухи.

Про це повідомляє портал Харків.Суспільне та люди у соцмережах.

До цього повідомлялося про обстріли у Чугуєві.

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Нагадаємо, що минулої ночі російський ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та Харківської області.

Так, близько 23 години окупанти обстріляли Індустріальний район – там загорілися складські приміщення. Попередньо – без постраждалих.

Вночі окупанти знову обстріляли місто Дергачі – там частково зруйновано офісну будівлю.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 120-й день.

Фото: Генштаб ЗСУ