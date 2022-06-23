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Факти / Надзвичайні події

У Харкові повідомляють про вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові повідомляють про вибухи

У Харкові знову лунають вибухи.

Про це повідомляє портал Харків.Суспільне та люди у соцмережах.

До цього повідомлялося про обстріли у Чугуєві.

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Нагадаємо, що минулої ночі російський ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та Харківської області.

Так, близько 23 години окупанти обстріляли Індустріальний район – там загорілися складські приміщення. Попередньо – без постраждалих.

Вночі окупанти знову обстріляли місто Дергачі – там частково зруйновано офісну будівлю.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 120-й день.

Фото: Генштаб ЗСУ

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