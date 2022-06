Удар по ТЦ Амстор в Кременчуге: все, что известно о пострадавших и взрывах

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Кременчуг в Полтавской области. Ракеты попали в торговый центр Амстор.

По состоянию на 28 июня 00.28 известно о 15 погибших. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

В 21.20 в ГСЧС сообщали, что на месте пожара были обнаружены тела десяти погибших. Всего в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы. Сообщалось, что один человек скончался в больнице.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отмечал, что попадание было “в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям”. Местные власти и очевидцы говорят, что количество жертв может быть огромным.

В прокуратуру поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Начальник главного управления ГСЧС Полтавщины Владимир Сологуб сообщил в эфире телемарафона Единые новости, что в результате обстрела возник пожар на всей площади торгового центра, которая составляет 10 300 кв. м.

К работам привлечены 383 человека, 57 единиц техники, из них от ГСЧС 326 человек (в том числе четыре психолога), 41 единица техники, пожарный поезд Укрзализныци, СМП 27 человек и девять единиц техники и КП Благоустрий 10 человек и две единицы техники.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что из столицы в Кременчуг отправились полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях для оперативной отработки места очередного военного преступления РФ.

На территории отеля Днепровские звезды в Кременчуге по адресу ул. Халаменюка, 8, работает мобильный пункт полиции, где можно получить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых.

Также можно обратиться за номером горячей линии: 0 (98) 739 26 30

Российские захватчики попали в ТЦ Амстор около 16.00 27 июня, когда звучала воздушная тревога в городе. На месте инцидента много полиции, военных и спасателей. По словам очевидцев, в момент взрыва в ТЦ было очень много людей.

По словам советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, в момент попадания российских ракет в ТЦ могли находиться около тысячи человек.

Издание ВВС Украина пишет, что одной из причин, почему во время воздушной тревоги в ТЦ было так много людей, является то, что с 23 июня Амстор прекратил просить посетителей покинуть ТЦ во время тревоги.

Кроме спасателей и полицейских, на месте инцидента — много волонтеров и работает пункт психологической помощи, где общаются с родными людей, которые были внутри и до сих пор не вышли на связь.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, к разбору завалов в Кременчуге подключились территориальная оборона и добровольцы.

Он отметил, что они работают вместе со спасателями, чтобы как можно быстрее извлечь из-под завалов людей.

Позже Геращенко в эфире телемарафона сообщил, что пожар локализован, пока еще есть задымление. В ТЦ обрушился потолок. Спасатели обнаружили более десяти обугленных тел погибших.

Полиция открыла регистрацию заявлений о поиске пропавших людей, в настоящее время уже поступило более 20 заявок. Он отметил: сколько людей находилось в ТЦ, станет понятно к утру.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что рашисты попали в ТЦ ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

В СНБО отметили, что по Кременчугу были выпущены две ракеты, одна из которых попала в ТЦ, а другая – в городской стадион.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Зеленский добавил, что Россия продолжает направлять свое бессилие на обычных граждан, и “надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно”.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на ракетный удар по ТЦ, заявив, что РФ ведет самую отвратительную войну.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине.

Horrifying reports and images emerging from Kremenchuk of a Russian missile attack on a crowded shopping center. The world will hold the Kremlin accountable for its atrocities in Ukraine.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, комментируя ракетные обстрелы ТЦ, подчеркнула, что Россия продолжает терроризировать мирное население в Украине.

Yet another horrifying news from Ukraine. Russia bombed a shopping centre in #Kremenchuk with over 1000 peaceful people inside. Russia continues to terrorise civilians and destroy life in #Ukraine. This cannot be tolerated — they can never win and war criminals will face justice.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2022