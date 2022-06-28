Удар по ТЦ Амстор в Кременчуге: все, что известно о пострадавших и взрывах

Июнь, 27 в 21:30

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Кременчуг в Полтавской области. Ракеты попали в торговый центр Амстор.

По состоянию на 28 июня 00.28 известно о 15 погибших. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

В 21.20 в ГСЧС сообщали, что на месте пожара были обнаружены тела десяти погибших. Всего в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы. Сообщалось, что один человек скончался в больнице.

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Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отмечал, что попадание было “в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям”. Местные власти и очевидцы говорят, что количество жертв может быть огромным.

В прокуратуру поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Начальник главного управления ГСЧС Полтавщины Владимир Сологуб сообщил в эфире телемарафона Единые новости, что в результате обстрела возник пожар на всей площади торгового центра, которая составляет 10 300 кв. м.

К работам привлечены 383 человека, 57 единиц техники, из них от ГСЧС 326 человек (в том числе четыре психолога), 41 единица техники, пожарный поезд Укрзализныци, СМП 27 человек и девять единиц техники и КП Благоустрий 10 человек и две единицы техники.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что из столицы в Кременчуг отправились полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях для оперативной отработки места очередного военного преступления РФ.

Информация о пребывании в ТЦ родственников и знакомых

На территории отеля Днепровские звезды в Кременчуге по адресу ул. Халаменюка, 8, работает мобильный пункт полиции, где можно получить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых.

Также можно обратиться за номером горячей линии: 0 (98) 739 26 30

Что сейчас происходит в ТЦ Амстор?

Российские захватчики попали в ТЦ Амстор около 16.00 27 июня, когда звучала воздушная тревога в городе. На месте инцидента много полиции, военных и спасателей. По словам очевидцев, в момент взрыва в ТЦ было очень много людей.

По словам советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, в момент попадания российских ракет в ТЦ могли находиться около тысячи человек.

— Точной цифры нет, но приблизительная цифра – там могли находиться до тысячи человек в этот момент (момент ракетного удара. – Ред.). К сожалению, у нас недостаточно ПВО, которое могло бы позволять сбивать российские ракеты, — сказал он в эфире телемарафона Единые новости.

Издание ВВС Украина пишет, что одной из причин, почему во время воздушной тревоги в ТЦ было так много людей, является то, что с 23 июня Амстор прекратил просить посетителей покинуть ТЦ во время тревоги.

Кроме спасателей и полицейских, на месте инцидента — много волонтеров и работает пункт психологической помощи, где общаются с родными людей, которые были внутри и до сих пор не вышли на связь.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, к разбору завалов в Кременчуге подключились территориальная оборона и добровольцы.

Он отметил, что они работают вместе со спасателями, чтобы как можно быстрее извлечь из-под завалов людей.

Позже Геращенко в эфире телемарафона сообщил, что пожар локализован, пока еще есть задымление. В ТЦ обрушился потолок. Спасатели обнаружили более десяти обугленных тел погибших.

Полиция открыла регистрацию заявлений о поиске пропавших людей, в настоящее время уже поступило более 20 заявок. Он отметил: сколько людей находилось в ТЦ, станет понятно к утру.

Что говорят в ВСУ, СБУ и официальная реакция

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что рашисты попали в ТЦ ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

— Самолеты рашистов слетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области, — говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что по Кременчугу были выпущены две ракеты, одна из которых попала в ТЦ, а другая – в городской стадион.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

— Оккупанты ударили ракетами по ТЦ, где было более тысячи гражданских. ТЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов, – написал президент.

Зеленский добавил, что Россия продолжает направлять свое бессилие на обычных граждан, и “надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно”.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на ракетный удар по ТЦ, заявив, что РФ ведет самую отвратительную войну.

— Просто посреди дня. Просто потому, что хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия – это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну, — написал он в Twitter.

Кременчук зараз… Росія навмисно б’є ракетою в торговельний центр, де перебуває понад тисячу мирних людей. Просто посеред дня. Просто тому, що хоче вбивати. Щоб залити все українською кров’ю. Росія — це держава-терорист. Росія веде найогиднішу війну.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/YBSYP4uBMQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине.

— Ужасные сообщения и фото приходят из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине, – написала Бринк.

Horrifying reports and images emerging from Kremenchuk of a Russian missile attack on a crowded shopping center. The world will hold the Kremlin accountable for its atrocities in Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 27, 2022

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, комментируя ракетные обстрелы ТЦ, подчеркнула, что Россия продолжает терроризировать мирное население в Украине.

— Россия продолжает терроризировать мирное население и уничтожать жизнь в Украине. С этим нельзя мириться – они никогда не победят, а военные преступники предстанут перед правосудием.

Yet another horrifying news from Ukraine. Russia bombed a shopping centre in #Kremenchuk with over 1000 peaceful people inside. Russia continues to terrorise civilians and destroy life in #Ukraine. This cannot be tolerated — they can never win and war criminals will face justice. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2022

В СБУ сообщили, что безотлагательно приступили к расследованию очередного военного преступления оккупантов — ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге.

По этому факту открыто производство по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг командирована команда специалистов из Главного следственного управления СБУ.

Украине нужно больше ПВО, чтобы защититься от российских ракет и авиации

Чтобы уберечь от подобных обстрелов гражданские объекты, как накануне в Киеве, когда рашисты попали в жилой дом, а сегодня в ТЦ в Кременчуге, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО.

Американский телеканал CNN сообщал, что у Киева есть все шансы получить новейшие норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS. По их данным, США могут объявить о такой поставке уже на этой неделе.

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона FREEDOM рассказал о необходимости снабжения систем ПВО в Украине. Он отметил, что NASAMS – система малой средней дальности на 20-40 км.

— Надо понимать, что мы можем прикрыть лишь небольшой участок местности. Вот для Израиля такая система ПВО очень значима. Если мы говорим о гарантированном перекрытии территории Украины, нужно обязательно говорить о системах ПВО Patriot, имеющих дальность более 100 км.

По его словам, размещение систем Patriot и NASAMS может создать многослойную систему против различных типов ракет. Он добавил, что только NASAMS невозможно прикрыть территорию Украины или даже крупные города.