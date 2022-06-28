Червень, 28 в 1:41

Рятувальники продовжують працювати на місці ТЦ Амстор у Кременчуку, куди Росія поцілила ракетами 27 червня. Бійцям ДСНС вже понад 10 годин доводиться ліквідовувати наслідки удару. Відомо, що о 00.30 28 червня рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

– Продовжуємо працювати на місці ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці. Основні задачі, що виконують зараз рятувальники це проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів та ліквідація осередків пожеж, – заявив голова ДСНС Сергій Крук.

Він додав, що зросла кількість загиблих в результаті ракетного удару о торговому центру у Кременчуку.

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– Наразі відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані. Інформація оновлюється, – додав Крук.

Крім того, на місці працюють психологи, а роботи проводитимуться цілодобово.

– Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово, – наголосив очільник ДСНС.

Кількість жертв у Кременчуку знову зросла: 16 загиблих, 59 постраждалих / 9 фотографий

Ракетний удар по ТЦ Амстор у Кременчуку

27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТЦ Амстор у Кременчуку Полтавської області. Багато відвідувачів встигли вийти з торгового центру, бо лунала повітряна тривога, але попри це там залишались сотні містян.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що рашисти влучили у ТЦ ракетами Х-22, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

У РНБО зазначили, що по Кременчугу було випущено дві ракети, одна з яких влучила в ТЦ, а інша – в міський стадіон.

Також на трагедію Кременчуку відреагували і світові лідери, які були вражені цинічністю ракетного удару по цивільному населенню.