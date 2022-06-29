Июнь, 29 в 17:16

Российские военные жестоко убивают мирных жителей на территории временно оккупированного Херсона. Они расстреливают украинцев из оружия и переезжают их на машине ради “забавы”. Об очередных зверствах российских оккупантов стало известно из телефонного разговора, который удалось перехватить украинской разведке.

Захватчик в подробностях рассказал своей жене о преступлениях, которые он совершил в Херсоне. Оккупант отметил, что уже успел лишить жизни по меньшей мере 4-5 человек, которых жестоко расстрелял. А по некоторым телам он ездил прямо на машине вместе с сослуживцами.

Сейчас смотрят

— Только заезжаем в город Херсон, так трупы лежат. Руки, ноги, тело отдельно, головы. Вот так едешь, а они то здесь, то там валяются. Там тоже еще одна задача была. В город заезжали, зачистку проводили, а труп лежит прямо на дороге. И мы на машинах прямо по нему, по голове туда-сюда ездили. Он уже там как фарш был, – рассказал о кровавых зверствах российский солдат.

По его словам, командир их подразделения сказал им больше не ездить по телам украинцев только потому, что после этого остается вонь на российской технике.

– У нас же гусеничная машина. Потом все это остается на них, на этой “гусянке”. Нам потом командир сказал не ездить по ним, по трупам, потому что невыносимо воняет, — отметил оккупант.

В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что всех российских военных преступников ждет справедливое возмездие, и никто из них не избежит справедливого наказания за совершенные зверства против украинцев.