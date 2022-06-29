Червень, 29 в 17:16

Російські військові жорстоко вбивають мирних жителів на території тимчасово окупованого Херсона. Вони розстрілюють українців зі зброї та переїжджають їх на машині заради “забави”. Про чергові звірства російських окупантів стало відомо з телефонної розмови, яку вдалося перехопити українській розвідці.

Загарбник у подробицях розповів своїй дружині про злочини, які він вчинив у Херсоні. Окупант зазначив, що вже встигнув позбавити життя щонайменше 4-5 людей, яких жорстоко розстріляв. А по деяких тілах він їздив прямо на машині разом зі співслужбовцями.

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– Тільки заїжджаємо у місто Херсон, то трупи лежать. Руки, ноги, тіло окремо, голови. Ось так їдеш, а вони то тут, то там валяються. Там теж ще одне завдання було. У місто заїжджали, зачистку проводили, а труп лежить прямо на дорозі. І ми на машинах прямо по ньому, по голові туди-сюди їздили. Він вже там як фарш був, – розповів про криваві звірства російський солдат.

За його словами, командир їхнього підрозділу сказав їм більше не їздити по тілах українців лише через те, що після цього залишається сморід на російській техніці.

– У нас же гусенична машина. Потім все це залишається на них, на цій “гусянці”. Нам потім командир сказав не їздити по них, по трупах, тому що нестерпно смердить, – зазначив окупант.

У Міністерстві оборони України наголосили, що на всіх російських воєнних злочинців чекає справедлива відплата, і ніхто з них не уникне справедливого покарання за вчинені звірства проти українців.