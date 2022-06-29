Июнь, 29 в 16:39

Блокада страной-агрессором Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если РФ не предоставит возможность экспортировать зерно, тогда весь мир может оказаться на грани голода.

Так отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на вбросы российских должностных лиц и очередную ложь РФ о том, что якобы оккупанты “готовы экспортировать миллионы тонн собственного зерна”. Однако они выставили условие – только в случае отмены санкций западных стран против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

– Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не хватает оправданий. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы, — считает спикер МИД.

В России выставили условия: мол, если западные страны беспокоит мировой голод, тогда нужно снять санкции против Кремля. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские наемники якобы дадут возможность безопасно вывезти украинское зерно. РФ уже несколько месяцев блокирует порты в южных областях, препятствуя свободному доступу к портам.

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