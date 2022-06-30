Июнь, 30 в 17:44

В Днепропетровской области российские войска уничтожили еще 40 тонн зерна ракетным ударом по сельскохозяйственному предприятию, в результате чего повреждено фермерское хозяйство и 15 единиц сельхозтехники. Также частично разрушен дом культуры и дачный дом в садоводческом обществе.

По данным Офиса генерального прокурора, российские солдаты запустили ракеты по Зеленодольску и Великой Костромке. Возле сельскохозяйственной компании нет никаких военных объектов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших людей.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

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Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.