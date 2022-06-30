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Факти / Надзвичайні події

Ракетний удар під Кривим Рогом: знищено 40 тонн зерна, пошкоджений дім культури

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ракетний удар під Кривим Рогом: знищено 40 тонн зерна, пошкоджений дім культури
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області російські війська знищили ще 40 тонн зерна ракетним ударом по сільськогосподарському підприємству, внаслідок чого пошкоджене фермерське господарство та 15 одиниць сільгосптехніки. Також частково зруйнований дім культури та дачний будинок у садівничому товаристві.

За даними Офісу генерального прокурора, російські солдати запустили ракети по Зеленодольську та Великій Костромці. Біля сільськогосподарської компанії немає жодних військових об’єктів. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих людей.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

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Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на термін до 12 років. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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