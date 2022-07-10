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Принесли присягу и предали: девяти полицейским сообщили о подозрении за сотрудничество с РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Патрульна поліція
Фото: УНИАН

В Луганской области девять полицейских перешли на сторону России, согласившись сотрудничать с оккупантами. Следователи им сообщили о подозрении в государственной измене.

Во время временной оккупации части Луганской области девять работников Национальной полиции пошли на собеседование, которое проводили боевики “ЛНР”.

Во время “трудоустройства” они согласились вступить в ряды псевдоструктур, в частности, “Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР” и “прокуратуры Троицкого района ЛНР”.

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В рамках уголовных производств девятерым полицейским сообщили о подозрении в госизмене (по ч. 2 ст. 111 УК Украины), за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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