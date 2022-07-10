Склали присягу і зрадили: дев’ятьом поліцейським повідомили про підозру за співпрацю з РФ

Липень, 10 в 17:23

У Луганській області дев’ятеро поліцейських перейшли на бік Росії, погодившись співпрацювати з окупантами. Слідчі їм повідомили про підозру в державній зраді.

Під час тимчасової окупації частини Луганської області дев’ятеро працівників Національної поліції пішли на співбесіду, яку проводили бойовики “ЛНР”.

Під час “працевлаштування” вони погодились вступити до лав псевдоструктур, зокрема, “Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР” та “прокуратури Троїцького району ЛНР”.

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У рамках кримінальних проваджень дев’ятьом поліцейським повідомили про підозру в держзраді (за ч. 2 ст. 111 КК України), за яку передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.