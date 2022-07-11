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Проследил и поиздевался в лифте: в Киеве осудили мужчину за развращение 10-летней девочки

Юля Захарченко, редактор ленты
Проследил и поиздевался в лифте: в Киеве осудили мужчину за развращение 10-летней девочки
Фото: Depositphotos

В Киеве осудили 32-летнего мужчину за развращение 10-летнего ребенка. В Днепровском районе мужчина заметил девочку, которая направлялась домой. Он проследил за ней, зашел в подъезд дома, силой затолкнул ребенка в лифт и развратил девочку. Когда кабина остановилась, гражданин сбежал по лестнице.

Подозреваемым оказался житель Киева 1989 года рождения, который в марте 2021 года (именно тогда было совершено преступление) работал заместителем директора по хозяйственной работе в столичной школе.

В суде мужчина не признавал свою вину, однако прокуроры доказали, что он причастен к развращению девочки. Суд признал киевлянина виновным и назначил наказание по факту совершения развратных действий в отношении малолетней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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Источник: Прокуратура Киева
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