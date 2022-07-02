Июль, 02 в 18:24

На Днепропетровщине в результате пожара в частном доме погиб младенец.

Вызов о пожаре произошел в 13:09 2 июля. Горело здание на улице Центральная в селе Алексеевка Софиевской поселковой территориальной громады Криворожского района.

Огонь распространился внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

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— Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили ребенка, 2022 года, без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что огнем были повреждены конструкции жилого дома и вещи домашнего обихода на общей площади 60 кв. м.

Под Кривым Рогом в пожаре погиб младенец / 4 фотографии

Уже менее чем за полчаса, в 13:35, пожар был локализован, а в 14:21 – ликвидирован.

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.