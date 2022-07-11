Липень, 11 в 17:35

У Києві засудили 32-річного чоловіка за розбещення 10-річної дитини. У Дніпровському районі чоловік помітив дівчинку, яка прямувала додому. Він простежив за нею, зайшов до під’їзду будинку, силоміць заштовхнув дитину до ліфту та розбестив дівчинку. Коли кабіна зупинилась, тоді громадянин втік через сходи.

Підозрюваним виявився житель Києва 1989 року народження, який у березні 2021 року (саме тоді було здійснено злочин) працював заступником директора з господарської роботи у столичній школі.

У суді чоловік не визнавав свою провину, проте прокурори довели, що він причетний до розбещення дівчинки. Суд визнав киянина винним та призначив покарання за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

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Жителя столиці засудили до шести років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах для дітей дошкільного та шкільного віку на три роки. Також суд задовольнив позов на користь дитини про відшкодування моральної шкоди на суму 25 тис. грн.