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Изнасиловал 12-летнего мальчика: в Харьковской области взяли под стражу главу общественной организации

Юля Захарченко, редактор ленты
Изнасиловал 12-летнего мальчика: в Харьковской области взяли под стражу главу общественной организации

В Харьковской области 45-летнему мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании 12-летнего мальчика. Главу местной общественной организации взяли под стражу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с сентября 2021 года ребенок посещал общественную организацию. А в феврале 2022 года мужчина совершил сексуальные действия со школьником.

Следователи сообщили о подозрении главе общественной организации в Харьковской области по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (по ч. 4 ст. 152 УК Украины).

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За это преступление предусмотрено тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет. Сейчас 45-летнего мужчину взяли под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Источник: Харьковская областная прокуратура

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