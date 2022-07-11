Липень, 11 в 20:11

У Харківській області 45-річному чоловіку повідомили про підозру в зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Главу місцевої громадської організації взяли під варту.

За даними Харківської обласної прокуратури, з вересня 2021 року дитина відвідувала громадську організацію. А у лютому 2022 року чоловік здійснив сексуальні дії зі школярем.

Слідчі повідомили про підозру главі громадської організації у Харківській області за фактом зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (за ч. 4 ст. 152 КК України).

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За цей злочин передбачено тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років. Наразі 45-річного чоловіка взяли під варту. Досудове розслідування триває.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Харківська обласна прокуратура