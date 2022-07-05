Июль, 05 в 14:46

Вооруженные силы Украины ударом по аэродрому в оккупированном Мелитополе ликвидировали более 200 российских захватчиков, еще более 300 ранены.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава города Иван Федоров.

По его словам, ВСУ атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе, а именно: казармы, склады с боеприпасами и топливом.

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– Я надеюсь, что ВСУ надолго вывели из строя эту базу. Что касается предварительных потерь, то можно сказать, что более 200 рашистов полностью уничтожили. Эта информация хоть и не официальная, но проверенная. Более 300 рашистов ранены, — рассказал Федоров.

Он отметил, что владеет информацией, что именно и куда захватчики пытаются перевезти. Такая же ситуация и с коллаборантами — в понедельник большинство из них просто не вышли на работу. Некоторые из них уже выехали из города, некоторые пытаются это сделать.

Остальные базы оккупантов находятся в промзоне Мелитополя.

– Я надеюсь, что наши спецслужбы смогут ликвидировать и эти базы. На некоторых из этих баз стало больше техники. Враг хочет рассредоточить эту технику, ее перевозят в лесополосу, чтобы как-то замаскировать. Но что перевозят и где оно дислоцируется нам хорошо известно, – заметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он подчеркнул, что в настоящее время в городе находится около 1000 российских военных.

Кроме того, украинские силы сопротивления взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.

По словам Федорова, это было сделано для того, чтобы ограничить поставки оружия для оккупантов на линию фронта Запорожской и Донецкой областей.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ВСУ системой HIMARS нанесли по базе врага более 30 ударов. Впоследствии стало известно, что больница города переполнена российскими военными после удара ВСУ.