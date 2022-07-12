Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Мелітополі вночі пролунали вибухи, після чого почалася стрілянина — ЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Мелітополь

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі (Запорізька область) приблизно о 0.30 жителі міста чули вибухи.

Видання РІА Мелітополь повідомило, що найгучніше було в мікрорайоні та у напрямку Семенівки.

Зараз дивляться

Спочатку спрацювала система ППО російських окупантів. Потім почалася стрільба трасуючими кулями.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті морги переповнені тілами російських загарбників. Але забирати їх окупаційна армія не хоче.

Він розповів, що після знищення військової бази, окупанти п’ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих.

5 липня Збройні сили України ударом по аеродрому в окупованому Мелітополі ліквідували понад 200 російських загарбників. Ще понад 300 окупантів було поранено.

Джерело: РІА Мелітополь

Фото: РІА Мелітополь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка