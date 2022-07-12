У Мелітополі вночі пролунали вибухи, після чого почалася стрілянина — ЗМІ

Липень, 12 в 12:48

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі (Запорізька область) приблизно о 0.30 жителі міста чули вибухи.

Видання РІА Мелітополь повідомило, що найгучніше було в мікрорайоні та у напрямку Семенівки.

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Спочатку спрацювала система ППО російських окупантів. Потім почалася стрільба трасуючими кулями.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті морги переповнені тілами російських загарбників. Але забирати їх окупаційна армія не хоче.

Він розповів, що після знищення військової бази, окупанти п’ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих.

5 липня Збройні сили України ударом по аеродрому в окупованому Мелітополі ліквідували понад 200 російських загарбників. Ще понад 300 окупантів було поранено.

Джерело: РІА Мелітополь

Фото: РІА Мелітополь