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Факты / Украина

После удара по военной базе трупы вывозили КамАЗами: в Мелитополе морги переполнены оккупантами

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
После удара по военной базе трупы вывозили КамАЗами: в Мелитополе морги переполнены оккупантами
Фото: УНИАН

В оккупированном Мелитополе морги переполнены телами российских захватчиков. Забирать их оккупационная армия не хочет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— После того, как была уничтожена военная база, оккупанты пятью КамАЗами вывозили тела своих погибших. И сегодня морги переполнены. Невозможно ни похоронить людей, ни получить документы. Потому что в моргах даже на лестничных площадках, в коридорах лежат мертвые оккупанты, — объяснил он.

Также Иван Федоров добавил, что заложниками этой ситуации стали обычные мелитопольцы, которые не могут похоронить своих родных.

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Напомним, 5 июля Вооруженные силы Украины ударом по аэродрому в оккупированном Мелитополе ликвидировали более 200 российских захватчиков. Еще более 300 оккупантов были ранены.

По словам Федорова, ВСУ атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе, а именно казармы, склады с боеприпасами и топливом.

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