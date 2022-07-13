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Факты / Происшествия

В Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ВСУ.

В настоящее время воздушная тревога звучит по всей Украине. Руководство Вооруженных сил и местные администрации еще раз подчеркивают не оставлять укрытий во время сигналов сирен.

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По информации из соцсетей, в небе над Белой Церковью сработало ПВО. Попадание вражеских ракет не зафиксировано.

Кроме того, сообщается о сильном взрыве в Запорожье.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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