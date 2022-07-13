Липень, 13 в 14:41

На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ЗСУ.

Наразі повітряна тривога лунає по всій Україні. Керівництво Збройних сил та місцеві адміністрації вкотре наголошують не залишати укриттів під час сигналів сирен.

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За інформацією із соцмереж, у небі над Білою Церквою спрацювала наша ППО. Потрапляння ворожих ракет не зафіксовано.

Крім того, повідомляється про потужний вибух у Запоріжжі.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ