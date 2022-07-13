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Факти / Надзвичайні події

На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ЗСУ.

Наразі повітряна тривога лунає по всій Україні. Керівництво Збройних сил та місцеві адміністрації вкотре наголошують не залишати укриттів під час сигналів сирен.

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За інформацією із соцмереж, у небі над Білою Церквою спрацювала наша ППО. Потрапляння ворожих ракет не зафіксовано.

Крім того, повідомляється про потужний вибух у Запоріжжі.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

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