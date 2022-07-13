На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
На Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ЗСУ.
Наразі повітряна тривога лунає по всій Україні. Керівництво Збройних сил та місцеві адміністрації вкотре наголошують не залишати укриттів під час сигналів сирен.
Зараз дивляться
За інформацією із соцмереж, у небі над Білою Церквою спрацювала наша ППО. Потрапляння ворожих ракет не зафіксовано.
Крім того, повідомляється про потужний вибух у Запоріжжі.