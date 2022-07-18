Июль, 18 в 7:47

Ночью российские войска несколько раз ударили с РСЗО по Никополю в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, враг выпустил по городу более 60 снарядов, прилетевших на жилые кварталы и городскую инфраструктуру.

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Валентин Резниченко рассказал, что в результате обстрелов разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц города.

Кроме того, снаряды попали в больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

Специалисты восстанавливают поврежденные сети, а правоохранительные органы документируют вражеские преступления.

Утром 16 июля российские оккупанты ударили из Градов по жилым кварталам Никополя. По данным ГСЧС, спасатели изъяли из-под завалов тела двух людей.

Фото: Валентин Резниченко