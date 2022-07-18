Оккупанты ночью выпустили более 60 снарядов по Никополю: травмирована пожилая женщина
Ночью российские войска несколько раз ударили с РСЗО по Никополю в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, враг выпустил по городу более 60 снарядов, прилетевших на жилые кварталы и городскую инфраструктуру.
Ранение получила 75-летняя женщина, ее госпитализировали.
Валентин Резниченко рассказал, что в результате обстрелов разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц города.
Кроме того, снаряды попали в больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
Специалисты восстанавливают поврежденные сети, а правоохранительные органы документируют вражеские преступления.
Утром 16 июля российские оккупанты ударили из Градов по жилым кварталам Никополя. По данным ГСЧС, спасатели изъяли из-под завалов тела двух людей.
Фото: Валентин Резниченко