Липень, 18 в 7:47

Вночі російські війська кілька разів ударили з РСЗВ по Нікополю на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворог випустив по місту понад 60 снарядів, які прилетіли на житлові квартали та міську інфраструктуру.

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Попередньо, поранення дістала 75-літня жінка, її госпіталізували.

Валентин Резніченко розповів, що внаслідок обстрілів зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній із вулиць міста.

Крім того, снаряди зачепили лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

Наразі спеціалісти відновлюють понівечені мережі, а правоохоронні органи документують ворожі злочини.

Вранці 16 липня російські окупанти вдарили з Градів по житлових кварталах Нікополя. За даними ДСНС, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей.

Фото: Валентин Резніченко