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Факты / Украина

Звуки просто ужасали: Никополь на рассвете подвергся обстрелу

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Звуки просто ужасали: Никополь на рассвете подвергся обстрелу
Фото: Depositphotos

Утром 16 июля Никополь Днепропетровской области подвергся обстрелу.

Руководитель Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко призвал людей не выходить из домов.

Как отметили местные жители, звуки обстрелов просто ужасали.

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Напомним, что накануне президент НАЭК Энергоатом Петр Котин отметил, что российские военные устанавливают ракетные комплексы на территории захваченной Запорожской АЭС для обстрела Никополя.

В частности, на днях была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем.

По состоянию на 15 июля она уже была восстановлена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Евгений Евтушенко

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