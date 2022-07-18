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Факты / Происшествия

Российские войска обстреляли Никополь: горожан призывают не выходить из домов

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской области российские войска обстреляли Никополь. Местных жителей призывают не выходить из домов и сохранять спокойствие.

Информацию об этом подтвердил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По неподтвержденной информации, российские войска обстреливают Никополь из временно оккупированного города Энергодар на Запорожье.

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