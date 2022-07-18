Июль, 18 в 0:22

В Днепропетровской области российские войска обстреляли Никополь. Местных жителей призывают не выходить из домов и сохранять спокойствие.

Информацию об этом подтвердил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По неподтвержденной информации, российские войска обстреливают Никополь из временно оккупированного города Энергодар на Запорожье.

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Воздушная тревога в Никопольском районе началась в 17 июля в 22.47. По состоянию на 18 июля 00.22, опасность с воздуха длится более 1,5 часа.