Суд над РФ за геноцид украинцев: может ли Кремль отказаться от участия

Июль, 17 в 22:39

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, может ли Кремль отказаться от участия в суде над РФ за геноцид украинцев или же от выполнения решения Гааги по данному делу.

– РФ может подать возражение только насчет сути дела и юрисдикции. Если будет возражать, чтобы рассматривал дело именно Гаагский суд, его могут предложить перенести с четкими объяснением и доказательствами, почему это неприемлемо для РФ, – пояснил Павличенко.

Он уточнил, что таких оснований фактически не существует и, соответственно, Россия, что бы она не говорила, не сможет добиться сдвига сроков рассмотрения дела в этом суде – он работает по четким правилам.

– Отказ РФ участвовать в процессе и признавать юрисдикцию этого суда тянет за собой постановку вопроса вообще о роли РФ как члена и субъекта ООН. Если она отказывается выполнять решения, которые являются обязательными для всех членов организации, она ставит себя за грани этой организации. Это важное решение и прецедент, который может просто выбросить РФ из всех дипломатических площадок, включая ООН, – подчеркнул исполнительный директор.