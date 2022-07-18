Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстріляли Нікополь: містян закликають не виходити з будинків

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли Нікополь. Місцевих жителів закликають не виходити з будинків та зберігати спокій.

Інформацію про це підтвердив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За непідтвердженою інформацією, російські війська обстрілюють Нікополь з тимчасово окупованого міста Енергодар на Запоріжжі.

Зараз дивляться

Повітряна тривога у Нікопольському районі розпочалась о 17 липня о 22.47. Станом на 18 липня 00.22, небезпека з повітря триває понад 1,5 год.

Читайте
Суд над РФ за геноцид українців: чи може Кремль відмовитися від участі

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка