Липень, 18 в 0:22

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли Нікополь. Місцевих жителів закликають не виходити з будинків та зберігати спокій.

Інформацію про це підтвердив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За непідтвердженою інформацією, російські війська обстрілюють Нікополь з тимчасово окупованого міста Енергодар на Запоріжжі.

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Повітряна тривога у Нікопольському районі розпочалась о 17 липня о 22.47. Станом на 18 липня 00.22, небезпека з повітря триває понад 1,5 год.